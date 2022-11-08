Первые 20 человек уже начали проходить курсы сестер милосердия на Ставрополье

На Ставрополье началось обучение сестер милосердия, которые будут помогать солдатам после ранений. Об их открытии ранее заявил губернатор Ставрополья, а сейчас он показал первые видео с обучения 20 медиков, в том числе двоих мужчин. Также глава региона отправил видео.

— Сейчас слушателям преподают азы – основы первой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни. На этом видео специалист проводит инструктаж по непрямому массажу сердца, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Вскоре начнется второй этап обучения, где медикам покажут, как ухаживать за ранеными. Сразу же после конца обучения первого потока на курсы придет вторая группа желающих.

— Каждый, кто чувствует в себе силы и желание помочь нашим бойцам, может записаться на курсы. Это можно сделать по телефону в краевом минздраве: 8(8652) 26 57 38, – пишет глава региона.