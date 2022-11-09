С 8 на 9 ноября на Ставрополье 66 человек заболели коронавирусом

На Ставрополье за минувшие сутки с 8 на 9 от коронавируса выздоровели 49 человек, а заболели – 66, из них 5 – несовершеннолетние. Госпитализация понадобилась 7 заболевшим, в том числе 4 детям. Медики за сутки не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— Еще 49 человек выздоровели за прошедший день. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов зарегистрировано не было. Тем не менее, помнить о правилах эпидпрофилактики все еще важно, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1685 человек, а полный курс иммунизации прошли 1172 человека. Люди по прежнему могут получить вакцины в медучреждениях.

Тем временем на Ставрополье первые 20 человек уже начали проходить курсы сестер милосердия. На данный момент слушатели познают основы первой помощи при состояниях, угрожающих жизни. После начнется второй этап обучения, где медикам покажут, как ухаживать за ранеными.