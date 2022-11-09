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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:03

Памятник Ленину из Георгиевска передали в муниципальную собственность

Пока неизвестно, где его вновь установят
Данил Юрков

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что памятник Ленину в Георгиевском округе Ставропольского края сносят прямо перед Днем народного единства. Администрация ответила на непонимание граждан, однако о будущем памятника было неизвестно. Сейчас о том, что будет дальше, рассказал губернатор Ставрополья.

— Памятник никуда не пропадет. Мы договорились с администрацией Георгиевского городского округа, что монумент они примут в муниципальную собственность. Его приведут в порядок, а потом установят на новом месте, которое определят вместе с жителями, – пишет глава Ставрополья в своих официальных соцсетях.

После реставрации жителям Георгиевского округа предложат места, где можно установить памятник Ленину, а пока его реставрируют, чтобы монумент показал себя ярче прежнего.