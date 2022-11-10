С 14 ноября в Невинномысске появится новый маршрут №17

В городе Невинномысске Ставропольского края с 14 ноября начнет курсировать новый маршрут №17. Он проедет по 12 улицам города и свяжет остановки «Православная гимназия – ж/д вокзал». Об этом сообщили в администрации города.

Чуть позже, обещают в ведомстве, маршрутки можно будет увидеть на картах в мобильном приложении, а также будет внедрена система безналичных платежей.

— А еще городе появились низкопольные автобусы, удобные для маломобильных пассажиров и людей с особенностями здоровья, – пишет глава Невинномысска в своих официальных соцсетях.

Также напомним, что Ставрополье в 2023 году планирует получить 45 новых троллейбусов. Федеральный центр одобрил заявку на получение кредита. Сроки реализации покупки нового транспорта были запланированы на 2024, однако все прошло быстрее, а новые машины смогут появиться на улицах городов уже в следующем году.