Губернатор Ставрополья призвал глав районов выдавать любую помощь мобилизованным

Губернатор Ставропольского края призвал глав районов обращать внимание на любую просьбу о помощи от мобилизованных, даже если это касается чего-то незначительного.

Также глава региона сообщил, что в случае необходимости край купит даже танк. Неравнодушные граждане также поддерживают бойцов, отправляя деньги в благотворительный фонд помощи мобилизованным и их семьям.

— Неравнодушные люди перечисляют в фонд средства, он регулярно пополняется. Ресурсы для помощи бойцам есть. Поэтому обращаюсь к каждому руководителю - помните об этом и организуйте поддержку для наших ребят, как только узнаете, что она необходима, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

Поддержка ставропольцев, которые сейчас находятся на спецоперации, продолжается благодаря краевой казне и благотворительным фондам.