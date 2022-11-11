В Ставрополе поймали 16-летнюю девушку, оставившую 22 «закладки»

Неподалеку от родника «Корыта» в Мамайском лесу города Ставрополя правоохранители нашли 22 «закладки», содержащие около 21,6 граммов синтетических наркотиков.

Полицейские узнали, что к преступлению причастна 16-летняя жительница города Зеленокумска, которая по временной прописке проживает в краевой столице. Девушку поймали на употреблении наркотиков – административном правонарушении. После этого она попала под подозрение.

— В данное время подросток помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За наркопреступление начинающей «закладчице» грозит до 10 лет реального лишения свободы, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Также ранее в Буденновском округе Ставрополья задержали 45-летнего мужчину с 15 свертками наркотиков, общая масса которых – около семи граммов. В отношении него возбуждено уголовное дело.