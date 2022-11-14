На Ставрополье за сутки с 13 на 14 ноября от коронавируса выздоровели 24 человека

За последние сутки с 13 на 14 ноября на Ставрополье от коронавируса выздоровели 24 человека, при этом заболели восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 11 пациентам. Медики не зарегистрировали ни одного смертельного исхода от заболевания «короной».

— Новые данные о COVID-ситуации на Ставрополье. За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписаны 24 человека. Летальных исходов нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса в крае продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 103 человека, а полный курс иммунизации прошли 63 человека. Получить компоненты можно в медучреждениях.

Также напомним, что в МЧС по Ставрополью рассказали о шквалистом ветре 13 и 14 ноября. Непогода продлится вплоть до 15 ноября, а порывы ветра будут достигать 16-21 метров в секунду.