В Кисловодске 14 ноября пройдет бесплатный показ короткометражек

Сегодня, 14 ноября, в городе Кисловодске Ставропольского края пройдет открытие 42-го международного студенческого кинофестиваля ВГИК, на котором каждому желающему предлагают посмотреть бесплатные короткометражки молодых режиссеров. После можно будет проголосовать за понравившуюся картину.

— Гостей ждет показ короткометражных фильмов молодых режиссеров, хроника кинофестиваля. В кинофестивале ВГИК участвуют молодые режиссеры из 30 стран, включая Великобританию, Германию, Бельгию, Швейцарию, – рассказал глава города Кисловодска.

Показ картин начнется в 13:00 на базе детской музыкальной школы имени Рахманинова, куда приглашают желающих посмотреть короткометражные фильмы.

Тем временем жителей Ставрополья просят не забывать про меры эпидпрофилактики даже с учетом того, что за последние сутки с 13 на 14 ноября в крае заболели восемь человек, а выздоровели – 24.