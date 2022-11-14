Ставропольцы отдают 70% зарплаты на выплаты по ипотеке

Учитывая среднюю зарплату по Ставрополью, сроки ипотеки и стоимость жилплощади, аналитики пришли к выводу, что каждый месяц жители края отдают 68,8% своей зарплаты на ипотеку.

Так, чаще всего берутся квартиры за 3,3 млн рублей. На выплату ипотеки уходит 287 месяцев – почти 24 года. И чтобы выплатить ее в срок приходится расставаться почти с 70% зарплаты.

Ставрополье находится на 75 месте по проценту зарплаты, которая уходит в счет ипотеки. Самая худшая ситуация у Карачаево-Черкесии, где на ипотеку уходит 94,2% средней зарплаты.

Также напомним, что средняя зарплата на Ставрополье упала на 3,3%. И хотя общая сумма заработной платы за январь-август 2022 года увеличилась на 9,9%, реальный ее размер, скорректированный на индекс потребительских цен, снизился.