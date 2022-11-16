Из школ и детсадов Ставрополья эвакуируют людей после сообщения о минировании

В Труновском районе Ставрополья из образовательных учреждений эвакуируются люди, так как поступило анонимное сообщение о минировании одного из них. Какое точно, злоумышленники решили не сообщать, поэтому эвакуируются все. Об этом сообщила глава округа.

— Уважаемые родители! Эвакуация в образовательных учреждениях округа организована в связи с анонимным звонком, поступившим в дежурно-диспетчерскую службу, о минировании, – написала глава округа в своих официальных соцсетях.

Даже есть взрывчатого вещества в учреждениях не окажется, людей все равно выводят ради обеспечения безопасности. Продолжится ли сегодня обучение в школах, неизвестно.

Также сегодня, 16 ноября, в Георгиевском округе Ставрополья на дистант перешли несколько школ и детсадов после сообщения о минировании. На данный момент глава округа сообщил о том, что мин обнаружено не было.