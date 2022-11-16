Дорожный фонд Ставрополья в 2023 году составит 13,2 млрд

На Ставрополье в 2023 году дорожный фонд составит 13,2 млрд рублей. Благодаря такому фонду можно будет продолжить обновление дорог регионального и местного значения. На вторые выделят 4,5 млрд рублей.

Как сказали в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона, с начала 2022 года было отремонтировано 168 километров региональных и 228 километров муниципальных дорог. Средства на починку выделяются не только и государственного бюджета, но и краевого.

Помимо всего прочего, Ставрополье подпишет меморандум развития дорог, который по указу президента России к 30 ноября планируется подписать с каждым субъектом страны. На это выделят 1,3 трлн рублей.

Тем временем строительство нового корпуса краевой детской больницы задержится. Сумма контракта на строительство составила более 1,8 млрд рублей, а срок выполнения назначен на 1 декабря 2022 года. Однако подрядчик сильно отстал от плана.