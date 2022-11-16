20 двухэтажных домов спроектируют для детей-сирот на Ставрополье

В Ставропольском крае спроектируют двадцать двухэтажных домов для детей –сирот. Об этом сообщает Министерство строительства и архитектуры региона. Отмечается, что проекты по многоквартирным домам будут готовы до конца текущего года.

Речь идет о двухэтажных домах, рассчитанных на восемь квартир.

Жилье для сирот намерены построить в городах Новопавловск, Георгиевск, Зеленокумск, Светлоград, а также в селах Левокумском, Донском, Новоселицком, Летней Ставке и Степном. Земельные участки под строительство и деньги на проектирование уже предоставлены.