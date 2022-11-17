На дороги Ставрополья 17 ноября вновь опустился туман

На дорогах Ставрополья сегодня, в четверг 17 ноября, снова опустился туман, который ухудшает видимость в пути. Также автоинспекторы сообщают о мокром дорожном покрытии. Пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края сообщает о такой погоде в Нефтекумском округе.

— Опять на Ставрополье туман. Теперь на востоке края, – предупреждают автоинспекторы Нефтекумского округа. На видео автодорога «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», – пишет ведомство.

Инспекторы просят снижать скорость и держать боковой интервал, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге и более безопасно добраться до нужного места.

Также напомним, что в середине недели на Ставрополье ожидается потепление, а на выходных – морозы. В крае будет до +16 градусов в четверг, 17 ноября, а после резкое похолодание до -6 в выходные 19 и 20 ноября.