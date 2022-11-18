Мобилизованным из Буденновского округа Ставрополья отправили гуманитарную помощь

Фото: соцсети главы Буденновского округа Ставрополья

Из Буденновского округа Ставрополья мобилизованным отправили гуманитарную помощь. Бойцы получили не только гуманитарную помощь, но и письма от школьников и студентов. Об этом сказал глава округа, сообщив, что поддержка бойцов продолжается.

— Передали бойцам зимние куртки, ботинки, рюкзаки, термобелье, а также консервы, печенье, чай и сгущенное молоко. Рюкзаки собраны индивидуально для каждого бойца с учетом размера одежды, – написал глава округа в своих официальных соцсетях.

Бойцы оставили личные просьбы о помощи их родным в бытовых вопросах. Обеспечение продолжается за счет бюджета и благотворительных фондов.

Также напомним, что на помощь солдатам, которые находятся на специальной военной операции, готовят сестер милосердия. На данный момент, как сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников, первая группа из 20 человек уже обучена.