На Ставрополье первая группа из 20 человек прошла курсы сестер милосердия

В Ставропольском крае состоялся первый выпуск с курсов сестер милосердия. Первая группа из 20 человек, об обучении которой рассказывал губернатор края, выпустилась и уже может отправляться в зону спецоперации для поддержки врачей в помощи раненым бойцам.

После прохождения курса волонтеры получили сертификат, о прохождении. Обучение занимает неделю, и вот уже на второй поток набрали 26 слушателей. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

— Удивило количество желающих пройти обучение. Мы получаем колоссальное количество звонков. Первый поток мы уже выпустили, – рассказал министр.

Напомним, что курсы сестер милосердия открылись на базе медицинских колледжей, все организуется краевым минздравом. При этом обучение состоит из двух этапов: оказания помощи в угрожающих жизни ситуациях и уходу за ранеными.