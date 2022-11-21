По 30 километру дороги «Подъезд к городу Ставрополю» в Шпаковском округе Ставрополья с 21 по 25 ноября ведутся ремонтные работы. Из-за этого одна полоса будет перекрыта, а движение станет реверсивным. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

— Автоинспекторы осуществляют надзор и контролируют проезд. На участке может быть затруднено движение, поэтому учитывайте возможное увеличение времени в пути либо выбирайте альтернативную автодорогу «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская», – пишет ведомство.

После окончания ремонтных работ на участке дороги движение возобновится и продолжится в штатном режиме.

Также напомним, что за неделю с 14 по 20 ноября автоинспекторы остановили 194 пьяных водителя. Самым «нетрезвым» днем недели стало воскресенье, 20 ноября, когда остановили 40 водителей с признаками опьянения.