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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:47

На подъезде к Ставрополю из-за ремонтных работ перекрыли полосу движения

Ограничение продлится с 21 по 25 ноября
Данил Юрков

По 30 километру дороги «Подъезд к городу Ставрополю» в Шпаковском округе Ставрополья с 21 по 25 ноября ведутся ремонтные работы. Из-за этого одна полоса будет перекрыта, а движение станет реверсивным. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

— Автоинспекторы осуществляют надзор и контролируют проезд. На участке может быть затруднено движение, поэтому учитывайте возможное увеличение времени в пути либо выбирайте альтернативную автодорогу «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская», – пишет ведомство.

После окончания ремонтных работ на участке дороги движение возобновится и продолжится в штатном режиме.

Также напомним, что за неделю с 14 по 20 ноября автоинспекторы остановили 194 пьяных водителя. Самым «нетрезвым» днем недели стало воскресенье, 20 ноября, когда остановили 40 водителей с признаками опьянения.