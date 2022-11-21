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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:56

Из Минераловодского округа бойцам спецоперации отправили гуманитарную помощь

Бойцов оснастили как продовольствием, так и вещами
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Минераловодского округа

Фото: соцсети главы Минераловодского округа

Солдатам из Минераловодского округа Ставрополья, которые сейчас находятся в Харьковской области и выполняют боевые задачи, отправили гуманитарную помощь. Список припасов составили сами бойцы, как сообщил глава муниципалитета.

— Загрузили листовые и рулонные утеплители, печки – буржуйки, резиновые сапоги, топоры, коврики, питьевую воду, продукты питания и другие вещи, – пишет глава Минераловодского округа.

Также глава муниципалитета сообщил, что бойцы отправились на специальную военную операцию не в рамках частичной мобилизации, а в качестве добровольцев. Для них попытались собрать все необходимые припасы.

Тем временем поддерживают не только бойцов, но и их семьи. Так, в Думу Ставрополья отправили законопроект, по которому жены солдат при рождении ребенка получают краевые выплаты в размере 20 тысяч рублей.