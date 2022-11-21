В Ставрополе начали шить нательное белье для мобилизованных

В Ставрополе волонтеры начали шить одежду для мобилизованных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мобилизованным ставропольцам продолжают оказывать поддержку, в том числе волонтеры и активисты собирают гуманитарные грузы и сами шьют одежду. Ранее стало известно о жительнице Ставрополя – Татьяне Егоровой, которая самостоятельно сшила 117 балаклав и 150 пар носков для военнослужащих.

После этого была организована волонтерская группа из Татьяны и еще 10 активистов, которые шьют футболки. На деньги неравнодушных ставропольцев волонтеры купили 100-метровую трикотажную ткань и фурнитуру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Выкройку стараются делать так, чтобы оставалась ткань на балаклавы. И уже в планы себе активисты поставили пошив перчаток, нательного белья и пижам в госпитали. Следующий фронт работ будет зависеть от финансовых возможностей, – пишет ведомство.