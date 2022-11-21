Фото: пресс-служба водоканала

Днем 22 ноября в Ставрополе на нескольких улицах из-за планового капремонта отключат воду. Работы, как сообщили в городском водоканале, будут проводиться на улице Ленина.

Где не будет воды

- в многоквартирных домах, учреждениях и административных зданиях на улице Ленина – от улицы Маяковского до улицы Гризодубовой по нечетной стороне;

- в многоквартирных домах на улице Ленина, №116, 118, 118А;

- в частных домах в границе улиц Ленина, Гризодубовой, Достоевского, Московской.

Ограничение продлится с 8:30 до 17:00 по московскому времени. При этом водоканал будет привозить воду в цистернах. Для того, чтобы записаться на получение, надо позвонить по номеру: 13-40.

Также напомним, что ограничение есть на подъезде к Ставрополю, где из-за ремонтных работ перекрыли полосу движения. Оно продлится с 21 по 25 ноября. Движение на это время стало реверсивным.