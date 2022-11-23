На Ставрополье для участников спецоперации сошьют утепленные камуфляжные костюмы

Многие ставропольцы, кто как может, стараются поддержать земляков, участвующих в спецоперации, - отправляют гуманитарные грузы с продуктами и одеждой, вяжут носки. Губернатор края поставил задачу перед правительством - оказать военнослужащим в зоне СВО и их семьям всю необходимую поддержку.

С этой же целью на Ставрополье по инициативе ветеранов боевых действий и руководителей военно-патриотических организаций края был создан благотворительный фонд. Помогает он не только участникам спецоперации, но и волонтерам, которые изготавливают снаряжение и экипировку для бойцов.

Недавно в фонд обратились добровольцы, которым предстоит реализовать крупный проект (пошив камуфляжных костюмов на флисе для военных), - помочь им в закупке ткани и фурнитуры. Фонд выделил средства, и уже скоро в край поступят нужные материалы. Сделать свой вклад в благое дело может каждый - подробности о том, как перечислить деньги, можно узнать на сайте фонда.

Напомним, для участников СВО фонд приобрел дорогостоящее оборудование: 34 квадрокоптера разных моделей, 54 тепловизионных прицела, 120 радиостанций, 10 дальномеров, 5 тепловизоров, 3 электрогенератора. Всего были заявки от 12 воинских частей, но некоторым позициям товар еще в обработке или заказан.