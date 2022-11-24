В аварии на Ставрополье пострадали четыре взрослых и ребенок

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Курском округе Ставрополья 23 ноября примерно в 18:00 на 13 километре дороги «Курская – Горнозаводское» водитель «Хендэ I40» набрал опасную для движения скорость, в результате чего автомобиль стал неуправляем. Сперва машина съехала на обочину, а после выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ-211440.

— В больницу доставлены оба водителя, пассажир иномарки и два пассажира отечественного автомобиля, в том числе 2-летний мальчик. Ребенок получил травмы головы и грудной клетки, тяжесть травм обусловлена отсутствием детского автокресла в автомобиле, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Отец пострадавшего ребенка получил штраф за отсутствие детского кресла. За рулем иномарки находился 52-летний житель села Эдиссия. Мужчина был трезвый, а от госпитализации отказался. Выяснилось, что он за последние два года неоднократно получал штрафы за нарушение скоростного режима.