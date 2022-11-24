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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:39

Боец из Невинномысска отличился на специальной военной операции

Жене офицера передали благодарственное письмо от имени военной части
Данил Юрков

Во время проведения специальной военной операции военнослужащий из Невинномысска выполнял задачи по огневому поражению противника в составе реактивно-артиллерийского дивизиона. Целью дивизиона была защита Донецкой и Луганской народных республик.

Боец из Невинномысска проявлял мужество и помогал развивать наступление. В ходе огневого поражения противника мужчина показал навыки ведения огня. Об успехах рассказал глава Невинномысска в своих официальных соцсетях.

— В результате точного наведения было уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника. Благодаря грамотным действиям и профессионализму офицера, российские мотострелки отразили атаку противника, перешли в наступление, – пишет глава города.

От имени военной части бойцу выписали благодарственное письмо, подписанное командиром реактивно-артиллерийского дивизиона. Его передали жене мужчины, которая сейчас находится в Невинномысске.