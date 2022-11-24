Боец из Невинномысска отличился на специальной военной операции

Во время проведения специальной военной операции военнослужащий из Невинномысска выполнял задачи по огневому поражению противника в составе реактивно-артиллерийского дивизиона. Целью дивизиона была защита Донецкой и Луганской народных республик.

Боец из Невинномысска проявлял мужество и помогал развивать наступление. В ходе огневого поражения противника мужчина показал навыки ведения огня. Об успехах рассказал глава Невинномысска в своих официальных соцсетях.

— В результате точного наведения было уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника. Благодаря грамотным действиям и профессионализму офицера, российские мотострелки отразили атаку противника, перешли в наступление, – пишет глава города.

От имени военной части бойцу выписали благодарственное письмо, подписанное командиром реактивно-артиллерийского дивизиона. Его передали жене мужчины, которая сейчас находится в Невинномысске.