На Ставрополье 27-летний мужчина пять раз ударил подростка ножом

В Александровском округе Ставрополья прошел суд над 27-летним мужчиной, который 22 февраля 2022 года нанес пять ударов ножом 16-летнему подростку. Следствие установило, что в одном из домовладений села Садового между двоюродными братьями произошел конфликт.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, подросток сделал замечание брату за курение в доме. Это до такой степени не понравилось мужчине, что тот взял нож и стал бить им парня.

Потерпевший смог убежать от злоумышленника. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи парень смог выжить. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – пишет ведомство. Мужчину осудили за покушение на убийство.