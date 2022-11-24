Курортный сбор на КМВ продлили по ставропольскому законопроекту

На Ставрополье курортный сбор продлится еще два года – до 2024, соответствующий законопроект, предложенный Ставропольским краем, приняли в госдуме Российской федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Ставропольского края.

— Я рад, что наша законодательная инициатива нашла поддержку федеральных коллег. Курортная инфраструктура значительно изменилась к лучшему за неполные пять лет. А включение в эксперимент дополнительных субъектов Федерации свидетельствует об интересе других регионов страны к этому инструменту развития, – рассказал председатель краевой Думы Николай Великдань.

Законопроект поступит в Совет Федерации, а затем его направят президенту России. Курортный сбор касается Кисловодска, Пятигорска, Железноводска и Ессентуков. На Ставрополье курортный сбор составляет 50 рублей в сутки за человека, только вот жителей края он не касается с 2022 года. С 2018 года в региональную казну поступило 904 миллиона рублей в рамках сбора.