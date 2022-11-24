МТС запустила свою IT-платформу

Онлайн-кинотеатр KION, мобильное приложение «Мой МТС», туристический сервис MTS Travel, а также другие крупные онлайн-сервисы МТС переведены на единую IT-платформу - The Platform. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК.

Благодаря новшеству удастся снизить расходы на разработку и сэкономить свыше 1 миллиарда рублей уже до конца этого года. А в 2023 году, рассчитывают в компании, новое IT-решение позволит заработать до 10 млрд руб.

Представитель МТС рассказал изданиям, что «платформа унифицирует процесс разработки, управление производственным процессом, тестированием, интеграциями различных решений оператора и позволяет выстраивать рекомендательные системы, системы распознавания и биоидентификации и анализировать поведение пользователей на основе данных в тех или иных сервисах».

Переход на единую IT-платформу станет одним из главных этапов цифровой трансформации компании. Единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы получили более 300 продуктовых команд экосистемы МТС. Немаловажно также и то, что единая IT-платформа будет способствовать более эффективному сотрудничеству с партнерами МТС, ускоряя вывод на рынок совместных продуктов.