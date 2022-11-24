Экс-главе Лермонтова продлили домашний арест на три месяца

В Ленинском районном суде Ставропольского края рассмотрели ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста в экс-главы Лермонтова Станислава Полуляха. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, которые нанесли ущерб суммой более 37,5 млн рублей.

— Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца, а всего до 6 месяцев, то есть до 25 февраля 2023, – пишет пресс-служба суда.

Следствие считает, что мужчина раздавал своим подчиненным приказы о подписании смет при выполнении муниципального контракта, хотя те не обладали знаниями в данной сфере. Контрольные сметы закрывались без проверки, были допущены нарушения.

Ранее экс-главе уже продлевали арест на месяц – до 25 ноября 2022 года. На данный момент решили увеличить срок ареста, чтобы разобраться подробнее.