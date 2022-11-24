Ставропольский экс-полицейский задержан за взятку в 110 тысяч

Экс-замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Ставропольского края попался на получении взятки. В суде, рассмотрев ходатайство следователя, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

— Как полагает следствие, гражданин, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа, получил от мужчины в качестве взятки денежные средства в сумме 110 тысяч рублей, которые распределили между собой, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда Ставропольского края.

Мужчина передал сотрудникам деньги, чтобы его дочь не привлекли к ответственности за хранение наркотиков. О том, что грозит взяткодателю, ведомство не сообщает. Тем не менее правоохранителю, получившему взятку, грозит уголовная ответственность. Обвиняемый пробудет под стражей как минимум до 21 января 2023 года.