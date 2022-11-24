Ледовый каток на площади Ленина в Ставрополе готовят к открытию

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В центре Ставрополя на площади Ленина к открытию готовят ледовый каток. На данный момент специалисты в несколько этапов заливают лед. Шатер уже установлен, больше пяти тысяч лампочек освещают его. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— По технологии лед заливается в несколько этапов, между которыми его давят специальной машиной. Это необходимо для того, чтобы поверхность катка была плотной и максимально прочной. На финальном этапе ледяную площадку покрасят в белый цвет, – пишет ведомство.

Билеты вскоре станут доступны для покупки, однако дети до 14 лет смогут покататься бесплатно, как это было в прошлом году. А вот 7-летним ребятам придется кататься только в сопровождении взрослых. Точную дату открытия пока не называют.