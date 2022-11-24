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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 11:13

Депутату Ипатовского округа Ставрополья запретили занимать должности в Думе

Мужчина сообщил неполные и недостоверные данные о своих доходах и имуществе
Данил Юрков

Прокуратура Ипатовского округа Ставропольского края провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Было установлено, что председатель Думы муниципалитета и два депутата сообщили неполные и недостоверные данные о своих доходах имуществе и обязательствах имущественного характера.

— В связи с чем в мае текущего года прокуратура направила в адрес губернатора Ставропольского края информацию по фактам допущенных нарушений. По результатам проверки выявленные нарушения нашли свое подтверждение, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Решением Думы Ипатовского округа Ставрополья один из депутатов ответит за нарушение запретом занимать должности в Думе округа до прекращения срока полномочий.

Председатель и второй депутат не привлекались к ответственности, так как не были избраны депутатами Думы округа второго созыва и в настоящий момент не являются должностными лицами.