Депутату Ипатовского округа Ставрополья запретили занимать должности в Думе

Прокуратура Ипатовского округа Ставропольского края провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Было установлено, что председатель Думы муниципалитета и два депутата сообщили неполные и недостоверные данные о своих доходах имуществе и обязательствах имущественного характера.

— В связи с чем в мае текущего года прокуратура направила в адрес губернатора Ставропольского края информацию по фактам допущенных нарушений. По результатам проверки выявленные нарушения нашли свое подтверждение, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Решением Думы Ипатовского округа Ставрополья один из депутатов ответит за нарушение запретом занимать должности в Думе округа до прекращения срока полномочий.

Председатель и второй депутат не привлекались к ответственности, так как не были избраны депутатами Думы округа второго созыва и в настоящий момент не являются должностными лицами.