Ставропольские хирурги впервые удалили опухоль основания черепа через нос

На Ставрополье хирурги из краевой клинической больницы провели первую для региона трансназальное удаление опухоли основания черепа. Врачам пришлось выполнять манипуляции через нос с помощью эндоскопа и эндоскопического прибора.

Операция проводилась над 43-летним мужчиной с рецидивом, который в 2018 году проходил радиохирургическое лечение с помощью «гамма-ножа». Три месяца пациент обнаружил ухудшение, а МРТ подтвердило, что опухоль продолжила расти. Мужчину перевели в нейрохирургическое отделение и провели операцию.

— Главная сложность именно в пластике дефекта основания. Оно больше, чем размеры самой опухоли, это опасно при заживлении, возникает риск инфекционных осложнений. Спустя месяц после операции можно утверждать, что восстановительный период прошел без осложнений, – рассказал заведующий отделением, главный специалист нейрохирург краевого минздрава Владимир Елисеев.

Пациент пошел на поправку, а удаленная опухоль может перестать беспокоить его.