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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:41

В Невинномысске запустят производство шерстяной пряжи за 5 млн рублей

За год проектная мощность предприятия будет достигать 45,5 тысяч килограммов
Данил Юрков

Производство шерстяной аппаратной пряжи запустят в городе Невинномысске Ставропольского края. Компания откроется на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск». Об этом рассказал глава города.

— Сейчас компания занимается пошивом пледов, одеял, покрывал и других текстильных изделий с использованием пряжи из овечьей и верблюжьей шерсти, которую закупает у других производителей, – рассказал глава Невинномысска в своих официальных соцсетях.

Согласно бизнес-плану, для проекта необходимы инвестиции в размере 5 млн рублей. После этого предприятие сможет наладить производство, а его годовая мощность составит 45,5 тысяч килограммов с учетом фактора сезонности.

Для производства будет использована верблюжья и овечья шерсть, которая закупается в Калмыкии, Астраханской области, Казахстане, а также в регионах Северного Кавказа.