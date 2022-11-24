Шестеро ставропольцев организовали преступное сообщество ради заработка

На Ставрополье возбудили уголовное дело за организацию преступного сообщества, в котором участвовали шестеро мужчин, занимающихся созданием фиктивных документов и получением за счет них земель.

Все началось с жителя Предгорного района Ставрополья, который решил основать криминальную организацию из трех структурных подразделений. В сообщество мужчина мужчина привлек сообщников-организаторов и троих участников.

— Злоумышленники представили в органы исполнительной власти фиктивные документы, на основании которых приобрели право собственности на 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю со ссылкой на слова Ирины Волк.

Администрациям Минераловодского и Андроповского округов причинен ущерб в размере около 60 млн рублей. Также злоумышленники обманули мошеннической схемой одну из региональных компаний. Мужчины похитили имущество фирмы стоимостью более 41 миллиона рублей.

Еще фигуранты уголовного дела занимались вымогательством у учредителя сельскохозяйственного предприятия и его семьи, совершенное под угрозой применения насилия в отношении потерпевших.

— Злоумышленники завладели уставным капиталом организации по заниженной стоимости, причинив тем самым потерпевшему ущерб в размере свыше 176 млн рублей, – пишет ведомство.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. На данный момент правоохранители закрепляют полученные доказательства, устанавливаются все обстоятельства. Трое обвиняемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом, а двое других ходят с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.