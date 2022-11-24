Наркозакладчика со Ставрополья осудили на 10 лет

На Ставрополье виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере признали 36-летнего жителя города Михайловска. В суде установлено, что мужчина с июня по август 2022 года приобрел у неизвестного (его уголовное дело вынесено в отдельное производство) 20 свертков с синтетическими наркотиками. Его целью был сбыт веществ и получение за них денег.

— Поддерживая связь с неустановленным лицом, мужчина предпринял попытку сбыта свертков с наркотиком путем их размещения в «тайники-закладки» по территории города Ставрополя, после чего должен был предоставить неустановленному лицу адреса и фотографии расположения «тайников» с целью получения денежных средств, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Закончить преступление у мужчины не вышло, так как его задержали правоохранители прямо в момент, когда он оставлял «закладку». В отношении мужчины возбудили уголовное дело, началось расследование, в котором преступная деятельность мужчины была доказана.

Решением суда мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строго режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.