На Ставрополье сотрудница банка обманула пенсионеров на 90 млн рублей

Пенсионеры на Ставрополье не могут вернуть украденные у них миллионы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье сотрудница банка обманула 60 пенсионеров. Пострадавшие потеряли от 60 до 90 миллионов рублей, а женщина была осуждена и получила семь лет колонии. Но спустя год деньги так и не удалось вернуть пострадавшим.

Конфликт вспыхнул еще в 2021 году. Одна из сотрудниц отделения банка в Ипатовском городском округе Ставрополья стала пользоваться мошеннической схемой и списывать со счетов клиентов банка крупные денежные суммы. Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов были выявлены 82 эпизода краж.

В основном жертвами мошенницы становились пожилые люди. В полицию обратились 60 ставропольцев, против женщины возбудили уголовное дело, ее приговорили к семи годам колонии общего режима. Но подсудимая подала на апелляцию, раскрыла имена еще 30 подельников и рассчитывала на смягчение приговора.

В итоге суд сократил срок отбывания наказания до 6 лет колонии общего режима и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. С решением суда остались не согласны многие ставропольцы, которые никак не могут вернуть честным трудом заработанные деньги.

Одним из таких пострадавших стал Георгий Капустин. Он являлся клиентом банка с 2017 года и полностью доверял госбанку и подсудимой, поэтому вложил не только свои денежные средства, но и накопленные деньги своей матери. В результате его семья лишилась больше одного миллиона рублей. Приводит слова пенсионера «Блокнот Ставрополь».

Сегодня пенсионер не знает, сможет ли он когда-нибудь вернуть денежные средства, ведь в уголовном деле сказано, что жительница Ипатовского городского округа потратила 39 миллионов рублей в интернет-казино, а затем приобрела две квартиры. Остальные деньги она потратила по-своему усмотрению.