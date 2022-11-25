Жилищные права жителей общежития в Невинномысске восстановили

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Невинномысске после начала разбирательств по инициативе прокуратуры восстановили жилищные права граждан – в дом провели воду и тепло. Ранее жильца общежития на улице Гагарина, 59 «Б» в городе Невинномысске пожаловались на отсутствие подобающих условий, после этого прокурор начал разбирательство.

— В октябре текущего года по вине работников управляющей компании был поврежден циркуляционный насос внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, в результате чего жильцы общежития были фактически лишены теплоснабжения и горячего водоснабжения, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Люди жаловались на условия, но никто не собирался менять поврежденный насос. Прокурор города Невиномысска внес представление в адрес директора управляющей компании и все починили. Также продолжается расследование уголовного дела по данному факту.