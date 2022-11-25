Все места на губернаторскую елку Ставрополья ушли детям военнослужащих

На Ставропольскую губернаторскую елку попали только дети военнослужащих. Дети сотрудников органов власти не получили билеты, потому что все места отданы детям солдат. Это прозвучало на прямой линии с губернатором Ставрополья.

— Все билеты отдали детям мобилизованных, контрактников и добровольцев. Разницы между ними нет – им все мы помогаем, – сказал глава региона.

Поддержка бойцов и их семей на территории края продолжается. Если дети военнослужащих не попали на мероприятия, с данной проблемой будут разбираться.