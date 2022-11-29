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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:31

С начала спецоперации из Ставрополя отправили 165 тонн гуманитарной помощи

Припасы собирались неравнодушными жителями
Данил Юрков

Из Ставрополя с начала специальной военной операции было направлено 165 тонн гуманитарной помощи, собранной неравнодушными жителями. Очередная партия груза составила свыше двух тонн припасов: муки, консервов, овощей, макаронов, воды и предметов первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Всего же с начала спецоперации российский армии из Ставрополя отправилось 165 тонн гуманитарной помощи. Все это мы собрали благодаря неравнодушным жителям, руководителям более 2 тысяч предприятий города, – пишет ведомство со ссылкой на слова главы краевой столицы. Сбор помощи продолжается.

Припасы собираются для вынужденных переселенцев, жителей Донбасса и бойцов-участников спецоперации. На данный момент собрали тонны гречки, сахара, муки, печенья, копченого мяса. Также в зону боевых действий направили кофе, консервы, продукты быстрого приготовления, чай, сгущенку и минеральную воду.

Были собраны и комплекты одежды для участников спецоперации, из краевой столицы отправили тысячи пачек спичек и гигиенических принадлежностей – зубные щетки, мыло, салфетки и прочее.