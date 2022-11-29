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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:00

Студенты СтГАУ бесплатно прошли курсы китайского языка

Некоторые ребята решили заняться языком серьезно
Артем ВЛАДИМИРОВ
Артем ВЛАДИМИРОВ
Фото: СтГАУ

Фото: СтГАУ

В Ставропольском аграрном университете начали реализовывать онлайн-проект по изучению китайского языка. Работу проводят в рамках школы, открытой в вузе вместе с Шаньдунским педагогическим университетом и Академией восточных языков.

Освоить основы китайского языка за месяц изъявили желание более 200 студентов СтГАУ. Они выучили иероглифы, ключевые правила грамматики и разобрали культуру китайской деревни. Участники, которые полностью прошли смену, получили сертификаты международного образца.

- В этом году мы попробовали провести короткую программу погружения в язык, которая дала бы ставропольцам бесплатную возможность попробовать себя в китайском и решить, стоит ли браться за его изучение. В следующем году планируем открыть онлайн-курсы для жителей других городов и регионов, - рассказала директор Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Ставропольского государственного аграрного университета Ольга Лисова.

Фото: СтГАУ

Фото: СтГАУ

Некоторые студенты после курсов задумались о том, что бы серьезно заняться китайским языком.