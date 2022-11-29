На Ставрополье проиндексируют социальные выплаты в 2023 году

Ставропольские парламентарии на заседании Думы Ставропольского края приняли поправки в краевой бюджет на 2023 год. Были учтены инфляция и социальные выплаты, предоставляемые жителям региона.

Доход Ставропольского края составит 149 млрд рублей, а расходы – 159 млрд. На поддержку населения выделили 33 млрд рублей, а на социальные выплаты будут выделены 430 млн рублей. Деньги на выплаты регион получит из федерального бюджета.

— Жители края, которым положены социальные выплаты, получат их в 2023 году с учетом индексации», – рассказал председатель краевой Думы Николай Великдань.

Всего было принято 80 правок в законопроект о краевом бюджете на 2023 год. Также в регионе продолжает работать курортный сбор, которые приносит доход казне.

Также напомним, что погода на 31 декабря и 1 января на Ставрополье пусть и остается «туманной», однако синоптики сделали предположения о том, что ожидает людей в новом году. Специалисты не определись с точной температурой, но тем не менее ожидаются морозы.