В Ставрополе изменился список документов для школьников-льготников

В Ставрополе изменили список документов для получения детьми-льготниками бесплатного питания в школах. Теперь вместо справки о членах семьи для получения горячих блюд необходимо принести удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении детей.

Обед или полдник выдается детям 1-4 классов: обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или из многодетных семей. Также таким школьникам 5-11 классов дают завтраки.

Обучающимся старших классов выдают завтрак и обед, если они дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и обучающиеся из малоимущих семей.

— Постановлениями администрации города Ставрополя внесены изменения в перечень документов, необходимых для предоставления льготного горячего питания детям из многодетных семей, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Удостоверение многодетной семьи выдают в комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя на улице Ленина, 415 Б. Документ готовится в течение 10 рабочих дней с момент подачи бумаг.