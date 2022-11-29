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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 11:51

На Ставрополье 47-летний мужчина до смерти ударил сожительницу

В отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Житель Шпаковского округа Ставрополья ночью с 19 на 20 ноября вместе со своей 35-летней сожительницей распивали алкоголь. Во время застолья между выпивающими произошел конфликт. Мужчина ударил женщину по голове рукой. От удара женщина скончалась на месте.

— В настоящее время подозреваемый задержан, по ходатайству следователя СКР ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина подозревается в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. О том, как мужчина ударил и убил свою сожительницу, предстоит узнать следствию.

На данный момент следствие собирает доказательства вины подозреваемого, также проводятся экспертизы. После расследования уголовного дела материалы направят в суд, где решится судьба мужчины.