В станице Новотроицкой на Ставрополье мобильный интернет ускорился в три раза

Станица Новотроицкая, что в Изобильненском районе Ставрополья, славится своим вкусным ароматным хлебом - за любимыми булками и пирожками в местную пекарню едут даже из соседних сел и городов. Теперь своими свежими впечатлениями от «Казачьего хлеба» активные пользователи соцсетей могут делиться прямо в станице - после модернизации сети, которую провела здесь МТС, мобильный интернет стал в три раза быстрее.

Особое внимание было уделено северной части села, где выросла нагрузка на сеть 4G, и центру, где находятся основные инфраструктурные объекты - телевышка, стадион, техникум, школа, детсад, больница, администрация, магазины. А это значит, что станичники смогут пользоваться онлайн-услугами и сервисами, обучаться, быть в курсе событий, а также смотреть кино и видеоролики онлайн на скорости.

Также МТС недавно прокачала сеть еще в нескольких малых населенных пунктах Ставрополья - Кугульте (Грачевский округ), Веселом (Кочубеевский) и Стародубском (Буденновский). Здесь также выросла скорость мобильного интернета и улучшилось голосовое покрытие.