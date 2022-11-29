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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 12:59

Ставропольскую организацию оштрафовали на 100 млн рублей за дачу взятки

Должностные лица получили 45 млн от имени компании
Данил Юрков

Представитель ставропольской коммерческой организации передал высокопоставленным госслужащим от имени юридического лица взятку в размере 45 млн рублей. Все это было в интересах компании – требовалось всего-то ускорить прохождение экспертизы и принятие выполненных по государственному контракту работ и получить за это деньги.

О коррупционном преступлении прознали. В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Компанию заподозрили в незаконном вознаграждении. Начались разбирательства, которые подтвердили подозрения по поводу правонарушения.

— По результатам его рассмотрения компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 млн рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор пока что не вступил в силу.

Ранее получившие взятку должностные лица были привлечены к уголовной ответственности. О точном наказании взяткополучателей в ведомстве не сообщают.