Ставропольскую организацию оштрафовали на 100 млн рублей за дачу взятки

Представитель ставропольской коммерческой организации передал высокопоставленным госслужащим от имени юридического лица взятку в размере 45 млн рублей. Все это было в интересах компании – требовалось всего-то ускорить прохождение экспертизы и принятие выполненных по государственному контракту работ и получить за это деньги.

О коррупционном преступлении прознали. В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Компанию заподозрили в незаконном вознаграждении. Начались разбирательства, которые подтвердили подозрения по поводу правонарушения.

— По результатам его рассмотрения компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 млн рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор пока что не вступил в силу.

Ранее получившие взятку должностные лица были привлечены к уголовной ответственности. О точном наказании взяткополучателей в ведомстве не сообщают.