В Северной Осетии директор принял незаконченный проект с ущербом в 5,7 млн рублей

После окончания благоустройства парка Победы в Моздоке в Северной Осетии 71-летний мужчина, находящийся на должности временно исполняющего обязанности директора «Городского центра досуга», должен был подписать акты приемки работ.

Документы подписаны, однако никакая документация о проделанной работе не проходили государственную экспертизу. Также мужчина подписал заявку на финансирование подрядчика, который, как оказалось, не выполнил работ на 5,7 млн рублей.

— Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Моздокский районный суд республики Северная Осетия – Алания, – пишет пресс-служба прокуратуры республики Северная Осетия – Алания. Мужчине грозит срок за превышение должностных полномочий.

Помимо прочего в суд направлен иск с требованием о возмещении нанесенного подрядчиком ущерба.