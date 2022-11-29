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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 14:25

Экстренные службы Ставрополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Погода продолжит ухудшаться в ближайшие сутки
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Спасатели и коммунальщики Ставрополя переведены в режим повышенной готовности из-за царящей в регионе непогоды. На данный момент ветер достигает 15 м/с, однако синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— Спасательные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Горожан призывают соблюдать осторожность на улице, а водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, – пишет ведомство.

Ситуация осложняется изморозью на ветках и проводах, а также гололедом ночью. В краевой столице из-за ветра уже упали два дерева на улицах Соборной и Ленина. Коммунальщики уже распилили и вывезли древесину.

Завтра, 30 ноября, на Ставрополье ожидается похолодание до -5 градусов, на регион вновь опустится туман.