Более 40 млрд рублей направят на соцподдержку жителей Ставрополья в 2023 году

На заседании Думы Ставропольского края приняли бюджет на 2023 год и плановый период до 2025 года.

По словам губернатора Владимира Владимирова, бюджет на 2023 год является инструментом социального и экономического развития региона. Основная сумма - свыше 40,1 млрд рублей - будет направлена на соцподдержку населения.

На развитие образования планируется направить более 35 миллиардов рублей. На развитие здравоохранения - 29 миллиардов рублей. Также в следующем году продолжится работа в рамках нацпроектов - на эти цели в бюджете края на 2023 год предусмотрены 16,6 миллиарда рублей. Более четырех миллиардов рублей направят на льготы по оплате ЖКХ. 1,3 миллиарда рублей - на лекарственное обеспечение.

Ранее сообщалось, что экстренные службы Ставропольского края переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды