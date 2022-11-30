На развитие ставропольского сельского хозяйства в 2023 году выделят 5,2 млрд

В Ставропольском крае на развитие сельского хозяйства в 2023 году будет выделено 5,2 млрд рублей. В бюджете края, как сообщил глава краевого минсельхоза Сергей Измалков, уже отложены деньга на агропромышленный комплекс. Сообщается, что на овощеводство выделено вдвое больше средств, чем в этом году.

— Появится государственная поддержка на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Также на условиях софинансирования с федеральным бюджетом продолжим заданный курс по увеличению площади мелиорируемых земель, – рассказал глава минсельхоза.

Тем временем ставропольское образование получит 35 млрд рублей, выделенных на строительство и реконструкцию образовательных учреждений. Сформированный бюджет для 2023 года увеличил втрое вложенные в эту сферу деньги.