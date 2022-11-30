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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:14

В 2023 году ставропольское образование получит 35 млрд рублей

Объем средств увеличится втрое
Данил Юрков

На модернизацию ставропольского образования в 2023 году будет выделено 35 млрд рублей. Объем вложенных в эту сферу средств увеличится втрое. Об этом сообщает пресс-служба информационной политики губернатора и правительства края.

Ранее на Ставрополье утвердили бюджет края на 2023 и плановые периоды 2024 и 2025 годов. Он составит 159 млрд рублей, из них 35 млрд отдадут на образование. В регионе продолжат строить и реконструировать образовательные учреждения. При этом расходы края в 2023 году должны составить 149 млрд рублей.

Также в 2023 году более 40 млрд рублей направят на соцподдержку жителей Ставрополья в 2023 году. В следующем году продолжится работа в рамках нацпроектов – на эти цели в бюджете края на 2023 год предусмотрены 16,6 миллиарда рублей.