В думе Ставропольского края утвердили бюджет на 2023 год

На Ставрополье утвердили план бюджета региона на 2023 год, а также плановый период 2024 и 2025 годов – его корректировали, смотря на нынешнюю экономическую ситуацию.

Бюджет края сохранит социальную направленность и составит 149 млрд рублей, о чем сообщалось ранее. Были приняты новые выплаты для бойцов-участников специальной военной операции и их семей.

На социальные нужды Ставрополье планирует выделить 33 млрд рублей на социальную поддержку населения. Произойдет индексация социальных выплат – на это в 2023 году казне придется выдать 430 млрд рублей.

Расходы Ставрополья в 2023 году составят 159 млрд рублей, а доходы – 149. При этом заместитель председателя правительства Ставрополья – министр финансов Лариса Калинченко рассказала, что переживать не о чем.

— Беспокоиться не стоит, потому что сумма превышения расходов над доходами будет обеспечена за счет остатков. Эти остатки уже есть. Налог на прибыль идет существенными темпами, и до конца года, мы полагаем, будут еще дополнительные поступления, – рассказала министр.

На национальные проекты в крае будет выделено 16,6 млрд рублей, при этом большую часть средств выделит федеральный центр – Ставрополье выделит 4 млрд рублей. Большую часть капитала направят на образование, демографию, здравоохранение и культуру.

Поддержка экономики Ставрополья составит 21 млрд рублей, из которых 13 уйдут в дорожный фонд для строительства и починки дорог. Также средства направят на поддержку сельского хозяйства и сдерживание тарифов ЖКХ.