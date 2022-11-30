Фото: ставропольский водоканал

В Ставрополе 1 декабря с 9:00 по 14:00 без воды останутся несколько улиц города. Начало зимы жители встретят так из-за планового ремонта водопровода на улице Булкина. Как сообщают в краевом водоканале, отключены будут и многоквартирные дома, и частные дома, и административные здания.

Где не будет воды

- на улице Булкина;

- на улице Советской по нечетной стороне, Советской, 16-М, Советской, 10;

- на улице Казанской;

- на улице Клары Цеткин;

- на улице Подгорной от № 58 до № 138;

- на переулке Интернациональном

- на переулке Курском.

После завершения работ воду вернут в здания, в которых произошло отключение. О подвозе воды к домам, где действует ограничение, не сообщается. Остальные улицы краевой столицы будут получать воду в обычном режиме.